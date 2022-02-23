المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي رئيس مؤتمر ريده

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ عبدالغني لهيم اللهيم، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية ريده، عضو اللجنة الدائمة، والشيخ/ هزاع لهيم اللهيم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والشيخ/ حمود لهيم اللهيم، ومجاهد اللهيم، وكافة آل اللهيم بمكتب حمده مديرية ريده محافظة عمران، وذلك بوفاة المغفور لها - بإذن الله تعالى- والدتهم الفاضلة.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب .



سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

