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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة

الأمين العام المساعد يعزي رئيس مؤتمر ريده

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي رئيس مؤتمر ريده
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ عبدالغني لهيم اللهيم، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية ريده، عضو اللجنة الدائمة، والشيخ/ هزاع لهيم اللهيم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والشيخ/ حمود لهيم اللهيم، ومجاهد اللهيم، وكافة آل اللهيم بمكتب حمده مديرية ريده محافظة عمران، وذلك بوفاة المغفور لها - بإذن الله تعالى- والدتهم الفاضلة.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب .

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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