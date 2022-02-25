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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عامر علي عامر الشوذبي رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية الحداء، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عامر الشوذبي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عامر الشوذبي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عامر علي عامر الشوذبي رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية الحداء، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.

وأشاد الشريف في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محسن علي عامر الشوذبي عضو اللجنة الدائمة وإخوانه، وإلى أولاد الفقيد العميد ناصر عامر الشوذبي وصالح عامر الشوذبي، بمناقب الراحل والذي كان من الشخصيات الوطنية المخلصة ومن الساعين لخير الوطن والمجتمع، والإسهام الفاعل في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية على مستوى منطقته وخارجها وإصلاح ذات البين.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الشوذبي في مخلاف اعماس الجبل بمديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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