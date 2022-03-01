الثلاثاء, 01-مارس-2022 الساعة: 03:07 م - آخر تحديث: 03:06 م (06: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
طريق‮ «‬الحرير‮ - ‬القبيطة»‮ ‬تستغيث
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت -

إشاعات الموت تطارد عادل إمام

المؤتمرنت -
إشاعات الموت تطارد عادل إمام
تصدر عادل إمام، تريند السوشيال ميديا، اليوم، بعد انتشار إشاعة وفاته بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ليواصل الزعيم ضرب الأرقام القياسية، كصاحب أكثر عدد شائعات وفاة بين النجوم في الوسط الفني، هذا بخلاف ما انتشر حول تدهور حالته الصحية والتي ترددت أكثر من مرة خلال العام الماضي.

وشهد عام 2021 أكثر من إشاعة روجت لوفاة الزعيم أبرزها التي تداولها رواد السوشيال ميديا في أغسطس الماضي، قبل أن يخرج شقيقة عصام إمام لينفي الخبر، وأكد وقتها أنه بخير ويقضي عطلته بصحبة أولاده وأحفاده في الساحل الشمالي، وفي أكتوبر 2021 اضطرت نقابة الممثلين أن تصدر بيان إعلامي نفت خلاله إشاعة وفاة الزعيم. وطالت بتحري الدقة عند تداول أخبار النجوم.

وفي الأسبوع الأول من العام الجاري انطلقت إشاعة حول تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام، وخرج شقيقه أيضًا لنفي ما تردد بشأن هذا الأمر، وفي 11 فبراير الجاري تردد إشاعة جديدة حول وفاة الزعيم، وأكدت أن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالته الصحية.

وقبل إشاعة اليوم بـ 48 ساعة فقط، انتشرت عدة أخبار في عدد من المواقع المجهولة أعلنت عن وفاة عادل إمام، الذي عاني خلال السنوات الماضية من هذه الإشاعات وعلق على إحداها قائلًا : مش عارف عايزني أموت ليه؟








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: انتهاء جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
علوم وتقنية: اشخاص ممنوع عليهم تناول الطماطم!
أخبار: الأمم المتحدة : 500 ألف لاجئ من أوكرانيا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: الخارجية الروسية: بدء المحادثات مع أوكرانيا
أخبار: النفط تحمّل المرتزقة مسؤولية رفع أسعار الغاز
فنون ومنوعات: مصرية تقيم دعوى خلع على زوجها
فنون ومنوعات: امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل
أخبار: الامين العام يواسي آل العذيب
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ العاصمي
أخبار: تنبيه هام للمواطنين في بطون الأودية ومجاري السيول
أخبار: إسقاط طائرة تجسس أمريكية بحجة
فنون ومنوعات: 6 فنانين فقط في جنازة جالا فهمي
رياضة: الفيفا يقرر حرمان روسيا من اللعب على أرضها
رياضة: ليفربول بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزي
رياضة: التشيك ترفض مواجهة روسيا بكأس العالم
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات
أخبار: 115 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: الصناعة تطمئن المواطنين بتوفر المخزون الغذائي
أخبار: كيف تعرف أنك لا تنام جيدا.؟
فنون ومنوعات: تحطم طائرة ركاب مدنية في جزر القمر
عربي ودولي: دول أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة اللواء الديلمي
أخبار: غازي يؤكد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022