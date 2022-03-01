المؤتمرنت -

إشاعات الموت تطارد عادل إمام

تصدر عادل إمام، تريند السوشيال ميديا، اليوم، بعد انتشار إشاعة وفاته بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ليواصل الزعيم ضرب الأرقام القياسية، كصاحب أكثر عدد شائعات وفاة بين النجوم في الوسط الفني، هذا بخلاف ما انتشر حول تدهور حالته الصحية والتي ترددت أكثر من مرة خلال العام الماضي.



وشهد عام 2021 أكثر من إشاعة روجت لوفاة الزعيم أبرزها التي تداولها رواد السوشيال ميديا في أغسطس الماضي، قبل أن يخرج شقيقة عصام إمام لينفي الخبر، وأكد وقتها أنه بخير ويقضي عطلته بصحبة أولاده وأحفاده في الساحل الشمالي، وفي أكتوبر 2021 اضطرت نقابة الممثلين أن تصدر بيان إعلامي نفت خلاله إشاعة وفاة الزعيم. وطالت بتحري الدقة عند تداول أخبار النجوم.



وفي الأسبوع الأول من العام الجاري انطلقت إشاعة حول تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام، وخرج شقيقه أيضًا لنفي ما تردد بشأن هذا الأمر، وفي 11 فبراير الجاري تردد إشاعة جديدة حول وفاة الزعيم، وأكدت أن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالته الصحية.



وقبل إشاعة اليوم بـ 48 ساعة فقط، انتشرت عدة أخبار في عدد من المواقع المجهولة أعلنت عن وفاة عادل إمام، الذي عاني خلال السنوات الماضية من هذه الإشاعات وعلق على إحداها قائلًا : مش عارف عايزني أموت ليه؟

