الثلاثاء, 01-مارس-2022 الساعة: 07:40 م - آخر تحديث: 06:58 م (58: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
طريق‮ «‬الحرير‮ - ‬القبيطة»‮ ‬تستغيث
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - دشن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم، موسم التشجير للعام 2022م على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات

رئيس الوزراء يدشن موسم التشجير للعام 2022م

المؤتمرنت -
رئيس الوزراء يدشن موسم التشجير للعام 2022م
دشن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم، موسم التشجير للعام 2022م على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والذي سيتم خلاله زراعة مليون شتلة بن.

وقام رئيس الوزراء ومعه وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، بزراعة عدد من أشجار البن في ساحة وزارة الخارجية، في اطار التشجير الذي يشمل المرافق الحكومية والجامعات والمدارس والحدائق والشوارع.

وقال رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام" يسعدني أن أشارك في تدشين موسم التشجير لهذا العام، مع وزير الزراعة وأعضاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا بزراعة أول شجرة بن كمناسبة سنوية للتذكير بأهمية الأشجار ودورها في الحياة" .

وأشار إلى أهمية شجرة البن وغيرها من الأشجار المثمرة والمعمرة لحياة الإنسان من مختلف النواحي الغذائية والبيئية.. مبينا أن صنعاء في أمس الحاجة لغرس الأشجار والاستفادة منها في الحفاظ على البيئة، كونها أصبحت من أكثر المدن المكتظة بالسكان والمركبات والوسائل التي تؤثر على البيئة.

وأكد الدكتور بن حبتور أن الجميع معني بالحفاظ على البيئة من خلال زراعة الأشجار وحمايتها ورعايتها وبالذات الأشجار المعمرة التي ستساعد على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.

ولفت إلى أهمية تشجيع زراعة البن، كون اليمن اشتهر برمزية شجرة البن التي كانت تسمى "موكا كوفي" وارتبط اسمها بمدينة المخا اليمنية، فضلا عن ارتباطها بتاريخ اليمن وسجلت حضورا واسعا على مستوى العالم.

وقال " لذلك نحن معنيين بتطوير زراعة الأشجار خاصة البن والحفاظ عليها وإمكانية زراعتها بدلا عن أشجار القات " .. لافتا إلى أن البن من المحاصيل النقدية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.

وثمن رئيس الوزراء دور وزير الزراعة والري ووكلاء الوزارة وجهودهم في تنفيذ هذه الأنشطة الزراعية .. منوهاً بجهود اللجنة الزراعية والسمكية العليا في تنفيذ الأنشطة ومبادراتها في تقديم الأعمال الشبابية التي يتم من خلالها شحذ الهمم وطاقات الشباب في مجال الزراعة.

وقال " إن الزراعة جزء من ثقافتنا وحياتنا، ومن أهم الأنشطة المستمرة رغم العدوان على الشعب اليمني للعام السابع على التوالي، حيث استمر المزارعون في إنتاج المحاصيل الزراعية التي تساهم في حل مشكلة الاستيراد من الخارج ".

وأضاف " نتمنى أن يكون هذا العام زراعيا وأن يحافظ اليمنيون على الأشجار سواء المثمرة أو المعمرة التي تشهد تناقصا كبيرا بسبب الاحتطاب نتيجة العدوان والحصار" .. مؤكدا على أهمية المبادرات الشباب في التشجير.

من جانبه أوضح وزير الزراعة والري، أن الأول من مارس يمثل بداية موسم التشجير واليوم الوطني للبن .. مشيرا إلى أن برنامج التشجير للعام الجاري يستهدف زراعة أكثر من مليون شتلة بن في الأمانة والمحافظات.

ولفت إلى أهمية تدشين موسم التشجير للتشجيع على زراعة البن واستعادة النشاط الزراعي في البلاد، باعتبار التشجير ثقافة وموروث حضاري.

وأكد وزير الزراعة أن تدشين موسم التشجير رسالة للعدوان بأن اليمنيين مستمرين في نشاطهم الزراعي مهما كانت التحديات.. مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامج زراعة البن للوصول به لأن يصبح مصدر دخل قومي لليمن.

ودعا الجميع للمشاركة الفاعلة في فعالية مهرجان البن في ميدان السبعين بأمانة العاصمة الذي ستنطلق فعالياته الخميس المقبل.

فيما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا المهندس سمير الحناني، إلى أن برنامج التشجير يتضمن توزيع شتلات البن على مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس بالأمانة والمحافظات.

وبين أنه تم التركيز على غرس شتلات البن في هذا الموسم انطلاقا من الأهمية الاقتصادية لمحصول البن وكذا الجانب الجمالي والحضاري للأشجار.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قامت وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا بغرس العديد من شتلات البن في جامعة صنعاء وعدد من المدارس بالأمانة إيذانا ببدء موسم التشجير لهذا العام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: هبوط الأسهم الأوروبية
رياضة: صنعاء: انطلاق البطولة الرابعة لكرة طاولة للصم
عربي ودولي: الجيش الروسى يقترب من كييف .. الحرب الأوكرانية الروسية في يومها السادس
فنون ومنوعات: إشاعات الموت تطارد عادل إمام
عربي ودولي: انتهاء جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أخبار: إعلان هــام لشركة النفط
أخبار: العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية
علوم وتقنية: اشخاص ممنوع عليهم تناول الطماطم!
أخبار: رصد 127 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: الأمم المتحدة : 500 ألف لاجئ من أوكرانيا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: الخارجية الروسية: بدء المحادثات مع أوكرانيا
أخبار: النفط تحمّل المرتزقة مسؤولية رفع أسعار الغاز
فنون ومنوعات: مصرية تقيم دعوى خلع على زوجها
فنون ومنوعات: امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل
أخبار: الامين العام يواسي آل العذيب
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ العاصمي
أخبار: تنبيه هام للمواطنين في بطون الأودية ومجاري السيول
أخبار: إسقاط طائرة تجسس أمريكية بحجة
فنون ومنوعات: 6 فنانين فقط في جنازة جالا فهمي
رياضة: الفيفا يقرر حرمان روسيا من اللعب على أرضها
رياضة: ليفربول بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزي
رياضة: التشيك ترفض مواجهة روسيا بكأس العالم
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على 3 محافظات
أخبار: 115 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022