الثلاثاء, 01-مارس-2022 الساعة: 09:12 م - آخر تحديث: 08:37 م (37: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
طريق‮ «‬الحرير‮ - ‬القبيطة»‮ ‬تستغيث
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت -

دراسة توضح علاقة الحليب بمحاربة عدوى كورونا

المؤتمرنت -
دراسة توضح علاقة الحليب بمحاربة عدوى كورونا
مع استمرار انتشار جائحة كوفيد 19 ، يسعي جميع الباحثين للوصول لأي دواء أو نصائح صحية لتقليل من الأضرار الصحية المرتبطة بهذا الفيروس اللعين، ولذا أوضحت جريدة " medicalxpress"، عن أن علماء صناعة الألبان يلعبون دور جيد ومفاجيء.

فوفقا للتقرير المنشور في جريدة Dairy Science ، حيث أثبت تعاون علماء من جامعة ميشيغان (آن أربور ، ميتشيغن ، الولايات المتحدة الأمريكية) و Glanbia PLC Research and Development (Twin Falls ، في الولايات المتحدة الأمريكية)، ثبت أن الحليب الخاص بالأبقار يحتوي علي مضادات للفيروسات ضد متغيرات كورونا.

فالبروتين المتوفر في الحليب يدعي اللاكتوفيرين، ويحتوي على خصائص بيولوجيًا نشيطة ضد العديد من الميكروبات والفيروسات ومسببات الأمراض، وقد وجد أنه يثبط عدوي كوفيد 19 ، وذلك عن طريق منع الفيروس على دخول الخلايا المستهدفة ، وكذلك الحماية من طريق آليات الدفاع المضادة للفيروسات للخلايا الداعمة.

وأوضح الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور جوناثان سيكستون رئيس قسم الطب الباطني بجامعة ميتشيجان، أن الحليب البقري يحتوي علي مادة اللاكتوفيرين مضادة للفيروسات، ولذا فتناوله يقلل من فرص الإصابة أو من شدة العدوي ضد كورونا ومتغيراتها.

وأخيرا حثت الدراسة علي ضرورة تناول الحليب البقري، لتقليل حدة الإصابة وأيضا أخذ جرعات اللقاح للحماية من الإصابة بكورونا ومتغيراتها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: هبوط الأسهم الأوروبية
رياضة: صنعاء: انطلاق البطولة الرابعة لكرة طاولة للصم
مجتمع مدني: دراسة تؤكد التأثير السلبى للتدخين على الأجنة
عربي ودولي: الجيش الروسى يقترب من كييف .. الحرب الأوكرانية الروسية في يومها السادس
أخبار: "يوتيوب" يحظر "سبوتنيك" و"آر تي"
فنون ومنوعات: إشاعات الموت تطارد عادل إمام
عربي ودولي: انتهاء جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أخبار: إعلان هــام لشركة النفط
أخبار: العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية
علوم وتقنية: اشخاص ممنوع عليهم تناول الطماطم!
أخبار: رصد 127 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: الأمم المتحدة : 500 ألف لاجئ من أوكرانيا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: الخارجية الروسية: بدء المحادثات مع أوكرانيا
أخبار: النفط تحمّل المرتزقة مسؤولية رفع أسعار الغاز
فنون ومنوعات: مصرية تقيم دعوى خلع على زوجها
فنون ومنوعات: امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل
أخبار: الامين العام يواسي آل العذيب
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الشيخ العاصمي
أخبار: تنبيه هام للمواطنين في بطون الأودية ومجاري السيول
أخبار: إسقاط طائرة تجسس أمريكية بحجة
فنون ومنوعات: 6 فنانين فقط في جنازة جالا فهمي
رياضة: الفيفا يقرر حرمان روسيا من اللعب على أرضها
رياضة: ليفربول بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزي
رياضة: التشيك ترفض مواجهة روسيا بكأس العالم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022