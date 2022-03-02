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أخبار
المؤتمر نت - قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود إسعافية ومنعها من الوصول إلى الحديدة

شركة النفط: العدوان يحتجز سفينة البنزين الإسعافية

المؤتمرنت -
شركة النفط: العدوان يحتجز سفينة البنزين الإسعافية
قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي احتجز سفينة وقود إسعافية ومنعها من الوصول إلى الحديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين الإسعافية "قيصر" ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشار المتوكل إلى أنه تم اقتياد السفينة قسراً إلى قبالة سواحل جيزان، ليواصل العدوان تشديد أزمة الوقود الخانقة ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.








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