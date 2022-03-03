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كورونا يواصل حصد الضحايا.. آخر التطورات

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين 990 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه فى ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.



ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 440060682 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5990591 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 372624999 حالة.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 978487 حالة وفاة من أصل 80739468 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 514419 حالة وفاة من أصل 42944761 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 650000 حالة وفاة من أصل 28842160 إصابة.