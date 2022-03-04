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أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث ستشهد معظم محافظات الجمهورية أجواء باردة نسبياً ورياح مثيرة للغبار

الشوافي يحذر: أجواء باردة ورياح مثيرة للغبار

المؤتمرنت -
الشوافي يحذر: أجواء باردة ورياح مثيرة للغبار
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث ستشهد معظم محافظات الجمهورية أجواء باردة نسبياً ورياح مثيرة للغبار.

وتوقع الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تراجع ملحوظ لهطول الامطار غرب اليمن مقارنة بالأيام الماضية.

وأشار الشوافي إلى نشاط الرياح السطحية جنوب غرب اليمن قد تكون مثيرة للغبار وحركة الرمال على سواحل لحج وتعز والحديدة، واضطراب الموج في باب المندب والسواحل الغربية.

وحذر الفلكي اليمني المواطنين بالمناطق الساحلية، بأخذ الإحتياطات اللازمة من الغبار، والصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج في باب المندب والسواحل الغربية.

كما توقع الفلكي الشوافي انخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالأيام الماضية، داعياً الجميع دون استثناء إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات والأحواض الجبلية.








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