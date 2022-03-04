المؤتمرنت -

مركز الأرصاد: تنبيه هام للصيادين ومرتادي البحر

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء في معظم مناطق البلاد، ستكون صحوة بشكل عام خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية صحوة بشكل عام، تميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق المرتفعات الجبلية، خصوصا المرتفعات الغربية والشمالية الغربية، وكذا مرتفعات محافظات البيضاء ومأرب والضالع.



وتوّقع المركز ظهور السحب الركامية في فترة ما بعد ظهر يوم غدٍ السبت على المرتفعات الغربية من محافظتي صعدة وعمران والمرتفعات الشمالية من محافظة حجة مع احتمال هطول أمطار خفيفة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.



وفي المناطق الساحلية، أشار إلى أن الأجواء ستكون صحوة بشكل عام مع هبوب رياح متوسطة إلى نشطة أحياناً مثيرة للأتربة والرمال خصوصاً على السواحل الغربية.



وبالمناطق الصحراوية، ستكون الأجواء صحوة بشكل عام مع وجود أتربة خفيفة عالقة على الصحاري الشمالية من محافظات المهرة، حضرموت والجوف، والرياح ساكنة ليلاً ومعتدلة أثناء النهار، فيما ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى صحوة مع ظهور السحب العالية والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً تصل سرعتها إلى 15 عقدة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في غرب خليج عدن وباب المندب وجنوب البحر الأحمر من الرياح النشطة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

