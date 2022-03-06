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المؤتمر نت - بن حبتور يزور مركز برنامج معالجة ظاهرة التسول

بن حبتور يزور مركز برنامج معالجة ظاهرة تسول الأطفال

المؤتمرنت -
بن حبتور يزور مركز برنامج معالجة ظاهرة تسول الأطفال
اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، خلال زيارته اليوم مركز البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول - فرع الاطفال ـ على نشاط البرنامج وجهوده في معالجة حالات التسول.

واستمع رئيس الوزراء ومعه وزراء الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والثروة السمكية الدكتور محمد الزبيري، أثناء الزيارة ولقائهم الفوج الرابع من الأطفال الجاري معالجتهم والبالغ عددهم 65 طفلاً، من مدير عام البرنامج الدكتور عبدالله نهشل والمدير التنفيذي مدير مركز الأطفال فوزي الأغبري، إلى شرح عن نشاط المركز خلال الفترة الماضية والمعالجات التي يتم اتباعها مع حالات التسول الواصلة إلى المركز ..

وأوضحا أن المعالجات منها : عاجل يتمثل في صرف سلل غذائية منتظمة لأسر الأطفال وفق معايير معتمدة وتوفير الرعاية الصحيةَ وصولاً إلى دمج الأطفال في التعليم، ورفع دراسة عن التمكين الاقتصادي لفائدة أسر الأطفال المستفيدين من نشاط المركز .

وأشار نهشل والأغبري، إلى قاعدة البيانات الشاملة للأطفال المتسولين الذين تمت معالجة أوضاعهم ودمجهم مع أسرهم، مبينين أن المركز استقبل أربعة أفواج من هذه الشريحة بعدد 225 طفلاً خلال الفترة من أغسطس 2021- فبراير 2022م.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة والأداء التكاملي الذي يقوم به المركز لمعالجة أوضاع هؤلاء الأطفال الذين يتعرض الكثير منهم للابتزاز من قبل ضعفاء النفوس، معبراً عن ارتياحه لرؤية الأطفال المتواجدين في المركز بهذه الصورة المشرفة .

وحث الأطفال على عدم السماح لأحد باستغلالهم مرة أخرى في التسول ومواصلة تعليمهم ليكونوا شباباً صالحين ومشاركين في بناء مستقبل وطنهم .








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