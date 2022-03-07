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المؤتمر نت - استمرار الحصار، ومنع وصول سفن المشتقات النفطية، ضاعف من تفاقم الوضع الصحي، ما يعرّض آلاف المرضى للوفاة، خاصة الموجودين في غرف العنايات المركزة وحضّانات الأطفال والعمليات ومراكز الغسيل الكلوي

حصار الوقود يدخل مشافي طبية حالة حرجة ويهدد حياة آلاف المرضى

المؤتمرنت -
حصار الوقود يدخل مشافي طبية حالة حرجة ويهدد حياة آلاف المرضى
أعلنت عدد من الهيئات والمستشفيات المركزية والريفية والمحورية دخولها حالة حرجة، نتيجة استمرار تحالف العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي في احتجاز سفن الوقود، رغم حصولها على تصاريح أممية.

وحذّرت في بيانات لها من توقف العمل فيها، نتيجة انعدام المشتقات النفطية، ما يعرّض حياة آلاف المرضى للموت.

وحمًلت البيانات تحالف العدوان كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار احتجاز سفن الوقود وتأثيرات ذلك على القطاع الصحي، وتدني مستوى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأكدت أن استمرار الحصار، ومنع وصول سفن المشتقات النفطية، ضاعف من تفاقم الوضع الصحي، ما يعرّض آلاف المرضى للوفاة، خاصة الموجودين في غرف العنايات المركزة وحضّانات الأطفال والعمليات ومراكز الغسيل الكلوي وغيرها.

وطالبت البيانات المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالعمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان والسماح بدخول المشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية والدوائية.

واستنكرت السلبية المفرطة المتعمّدة للأمم المتحدة ومنظماتها، لصمتها عن هذه الجريمة المركبة لدول العدوان بحق الشعب اليمني.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعت الهيئات والمستشفيات المركزية والريفية إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم، وتنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرات، لتوجيه رسالة للعالم بالممارسات التعسفية لدول العدوان في أعمال القرصنة، واحتجاز سفن المشتقات النفطية








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