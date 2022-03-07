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المؤتمر نت - منع دخول سفن الوقود تصعيداً خطيراً وعقاباً جماعياً يترتب عليه إيقاف وتعطيل معظم الخدمات الأساسية وفي المقدمة خدمات النقل.

إحتجاز سفن الوقود عقاب جماعي وكارثة إنسانية

المؤتمرنت -
إحتجاز سفن الوقود عقاب جماعي وكارثة إنسانية
حمّل فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري بمحافظة صنعاء تحالف العدوان السعودي الاماراتي، مسؤولية تداعيات تعطل خدمات النقل جراء استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية.

واعتبر بيان صادر عن فرع الهيئة الأعمال التعسفية التي تمارسها دول العدوان بمنع دخول سفن الوقود تصعيداً خطيراً وعقاباً جماعياً يترتب عليه إيقاف وتعطيل معظم الخدمات الأساسية وفي المقدمة خدمات النقل.

وحذر من مخاطر كارثة إنسانية حقيقية تهدد ملايين اليمنيين، نتيجة توقف خدمات نقل المواد الغذائية الأساسية وكذا توقف القطاعات الخدمية عن تقديم خدماتها للمواطنين نتيجة نفاد الوقود اللازم .. مندداً باستمرار الصمت والخذلان الأممي والدولي إزاء ذلك.

وأشار إلى أن جرائم الحرب والعدوان على اليمن وتفاقم معاناة أبنائه، كشفت زيف أدعياء الانسانية وكل من يتشدق بحقوق الإنسان ويتغاضى عن مثل هذه الأفعال التي لا تمت بصلة إلى الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

وأشار إلى أن تصعيد العدوان وتشديد الحصار والتعنت الممنهج في احتجاز سفن المشتقات النفطية، يندرج ضمن مخططات العدوان وجرائمه المتواصلة بحق الشعب اليمني، منذ سبع سنوات.

واعتبر بيان فرع هيئة النقل، السكوت إزاء إغلاق ميناء الحديدة ومنع دخول سفن المشتقات النفطية المرتبطة بكافة القطاعات الخدمية، جريمة حرب بحق الانسانية.
(سبأ)








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