المؤتمرنت -

مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بإحتجاز العدوان للمشتقات النفطية

شهدت العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية يوم الاثنين 7مارس الجاري مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا باستمرار تحالف العدوان السعودي إحتجاز سفن المشتقات النفطية ومفاقمة معاناة الشعب اليمني .



وفي المسيرات الجماهيرية تحت تحت شعار "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن"، ردد المشاركون الهتافات المستنكرة باستمرار تحالف العدوان في القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.



وتقدم المسيرات الحاشدة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات محلية وقضائية وتنفيذية وعسكرية وأمنية وجموع غفيرة من المواطنين.



وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلة في المسيرات بالأمانة والمحافظات، تنديدا باستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها رغم حصولها على تصاريح أممية.



معتبرة المشاركة الواسعة في المسيرات رسالة لقوى العدوان والمرتزقة، بصمود الشعب اليمني وثباته دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية ..

وجاءت هذه المسيرات الإحتجاجية بالتزامن مع اعلان عدد من الهيئات والمستشفيات المركزية والريفية والمحورية دخولها حالة حرجة، نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود، رغم حصولها على تصاريح أممية.



وحذّرت المشافي الطبية من توقف العمل فيها، نتيجة انعدام المشتقات النفطية، ما يعرّض حياة آلاف المرضى للموت.

وفي سياق متصل حذر مكتب هيئة تنظيم شؤون النقل البري بمحافظة صنعاء من مخاطر كارثة إنسانية حقيقية تهدد ملايين اليمنيين، نتيجة توقف خدمات نقل المواد الغذائية الأساسية وكذا توقف القطاعات الخدمية عن تقديم خدماتها للمواطنين نتيجة نفاد الوقود اللازم .

