المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل القوسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / عبدالحميد بن محمد ناجي القوسي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، واخوانه، وكافة آل القوسي بمديرية الحدا محافظة ذمار، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى اخيه / احمد بن محمد ناجي القوسي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني في المجال الاقتصادي والمالي والمحاسبي.



وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجال التنمية الإقتصادية كواحد من مؤسسي لجنة النقد اليمنيه ثم البنك المركزي، منوها كذلك إلى مواقف الفقيد الوطنية واسهاماته النضالية من خلال انتسابه الى عدد من الحركات الوطنية.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.



سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

