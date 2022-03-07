الإثنين, 07-مارس-2022 الساعة: 08:33 م - آخر تحديث: 08:05 م (05: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
طريق‮ «‬الحرير‮ - ‬القبيطة»‮ ‬تستغيث
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت -

تدمير مطار فينيتسيا بقلب أوكرانيا

المؤتمرنت -
تدمير مطار فينيتسيا بقلب أوكرانيا
دمّر قصف صاروخي روسي مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا، الأحد، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الأوكراني "لقد تبلّغت للتو بأن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. 8 صواريخ.. لقد دُمّر المطار بالكامل".

ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى 370 ألف نسمة، بحصب ما أوردت "فرانس برس".

وأخذ زيلينسكي على الدول الغربية رفضها فرض منطقة حظر جويّ فوق أوكرانيا وتمنّعها عن تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة.

وقال "نردد ذلك كل يوم: أغلقوا السماء فوق أوكرانيا، أغلقوها أمام الصواريخ الروسية والمقاتلات الروسية وكل هؤلاء الإرهابيين".

وأضاف "نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا. إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمرا واحدا: أنتم أيضا تريدون لنا أن نُقتل ببطء".

وفي وقت سابق، الأحد، حذر الرئيس الأوكراني من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.

وأضاف زيلينسكي: "ستكون هذه جريمة عسكرية. ستكون جريمة تاريخية".

وحسب قناة (الحرة) فقد حققت القوات الروسية تقدما في جنوب أوكرانيا منذ الغزو في 24 فبراير الماضي، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال.

والأحد، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وشهدت معارك السبت، خسائر في صفوف الجيش الروسي، بحسب البيان، إذ شنت القوات الأوكرانية غارات جوية على قوات مشاة روسية في المنطقة العسكرية الوسطى.
--









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إحتجاز سفن الوقود عقاب جماعي وكارثة إنسانية
أخبار: إنفجارات عنيفة.. تحليق مكثف لطيران العدوان في سماء صنعاء وضواحيها
أخبار: حصار الوقود يدخل مشافي طبية حالة حرجة ويهدد حياة آلاف المرضى
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل جسار
مجتمع مدني: هذا الفيتامين يزيد من خطر الإصابة بالسرطان
أخبار: 166 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: 17 غارة عدوانية على عمران وحجة وصعدة
عربي ودولي: بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية
أخبار: بن حبتور يزور مركز برنامج معالجة ظاهرة التسول
أخبار: دراسة: كورونا يتكيف مع المناعة ويختبئ بالكلى
رياضة: الوحدة يهزم الشعب ويتوج بلقب شتوي 5
أخبار: إحتجاز سفن الوقود يهدد بتوقف الخدمات الصحية
فنون ومنوعات: اشتباك بالأيدي بين عروسين
رياضة: منتخب اليمن يعلن قائمته الأولية لمعسكر سيئون
أخبار: موجة غبار واسعة تجتاح 5 محافظات يمنية
رياضة: ريال مدريد يبتعد في صدارة الليغا
رياضة: نيس يخطف سان جيرمان في الوقت القاتل
عربي ودولي: صاروخ خارج عن السيطرة سيصطدم بالقمر
رياضة: فالنسيا يضرب غرناطة بثلاثية
أخبار: التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر مارس
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ21 غارة
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري العامري
أخبار: قوى العدوان ترتكب 153 خرقاً لاتفاق الحديدة
رياضة: ليستر يعمق جراح ليدز في البريميرليج
رياضة: إنتر يكتسح ساليرنيتانا ويعتلي الصدارة مؤقتاً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022