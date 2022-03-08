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المؤتمر نت - كشف علماء أميركيون عن العدد الأمثل لساعات النوم التي يحتاجها الإنسان في كل مرحلة عمرية

كم عدد ساعات النوم الضرورية حسب العمر؟

المؤتمرنت -
كم عدد ساعات النوم الضرورية حسب العمر؟
في حين تتناول العديد من الدراسات موضوع الوقت المثالي للنوم وانعكاسات ذلك على الجسم وفوائده، كشف علماء أميركيون عن العدد الأمثل لساعات النوم التي يحتاجها الإنسان في كل مرحلة عمرية.

وشدد العلماء في مؤسسة النوم الوطنية الأميركية إلى أهمية الالتزام بالعدد المناسب لساعات النوم، محذرين من خطورة عدم منح الجسم الوقت الكافي للراحة، بحسب ما نقله موقع "everydayhealth".

من جانبه، قال مدير مركز اضطرابات النوم في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرغ في شيكاغو، فيليس سي زي، إن للنوم دورا في أداء الوظائف العقلية، مثل اليقظة، وتقوية الذاكرة، وضبط الحالة المزاجية، واللياقة البدنية.

كما لفت إلى أن فترة النوم تحدث تغييرات في الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى حالة مقاومة الأنسولين (مقدمات مرض السكري)، كما أن نقص النوم يغير تنظيم الشهية، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ومن ثم زيادة الوزن.

وفيما يلي نعرض العدد المناسب لكل مرحلة عمرية بحسب 18 عالماً وخبيراً:

حديثو الولادة (من 0 إلى 3 أشهر): 14 إلى 17 ساعة
الرضع (من 4 إلى 11 شهرا): من 12 إلى 15 ساعة
الأطفال (من 1 إلى 2 سنة): 11 إلى 14 ساعة
الأطفال (من 3 إلى 5 سنوات): من 10 إلى 13 ساعة
الأطفال (من 6 إلى 13 عاما): من 9 إلى 11 ساعة
المراهقون (14 إلى 17 سنة): 8 إلى 10 ساعات
الشباب (من 18 إلى 25 عاما): من 7 إلى 9 ساعات
البالغون (من 26 إلى 64 عاما): من 7 إلى 9 ساعات
كبار السن (65 سنة أو أكبر): 7 إلى 8 ساعات

يشار إلى أن النساء يملن بشكل عام إلى النوم أكثر من الرجال، ويتم تشخيصهن باضطرابات النوم أكثر من الرجال، حيث تزداد احتمالية إصابة النساء بالأرق بنسبة 40% مقارنة بالرجال، كما تزيد احتمالية تعرض النساء للقلق والاكتئاب بمقدار الضعف تقريبا لأسباب مرتبطة بالأرق.








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