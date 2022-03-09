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أخبار
المؤتمر نت - الأمم المتحدة: 240 ألف متضرر من الأمطار والفيضانات باليمن

الأمم المتحدة: 240 ألف متضرر من الأمطار والفيضانات باليمن

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: 240 ألف متضرر من الأمطار والفيضانات باليمن
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تضرر 240 ألف شخص في اليمن، جراء الأمطار والفيضانات خلال عام 2021.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في تغريدة، إن "الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 240 ألف شخص في جميع أنحاء اليمن خلال عام 2021".

وأضاف أنه "ينسق مع الشركاء للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب للأشخاص المتضررين من الفيضانات في اليمن، بما في ذلك النازحون".

واعتبر أن "محدودية الموارد تشكل تحديا رئيسيا"، دون تفاصيل أكثر.








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