المؤتمرنت -

صنعاء: تدشين المرحلة 12 لمشروع الحوالات النقدية الطارئة

دشن وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع وأمين العاصمة حمود عُباد اليوم، المرحلة الـ 12 من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة الممولة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية.



واطلع بن ضبيع وعُباد ومعهما عضو الهيئة الإدارية بالأمانة شرف الهادي والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية أمير الوريث، على آلية الصرف عبر بنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الإسلامي عبر أكثر من ألف نقطة توزيع على مستوى الأمانة.



واستمعوا من مديرة صندوق الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة جميلة المطري إلى طبيعة مشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي يستهدف 73 ألفا و270 مستفيدا بأمانة العاصمة بمبلغ مليار و669 مليونا و130 ألف ريال، عبر 100 مركز وأكثر من ألف نقطة توزيع بالأمانة.



وفي التدشين أشاد أمين العاصمة بجهود منظمة اليونيسيف والبنك الدولي وكل الشركاء في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناته خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها العدوان الامريكي السعودي والحصار وتداعيات قطع مرتبات موظفي الدولة من قبل مرتزقة العدوان.



ولفت إلى الحالات المستفيدة والمستحقة من مشروع التحويلات النقدية الطارئة بكافة مديريات الأمانة.. داعياً البنوك وشركات الصرافة ونقاط التوزيع إلى تسهيل إجراءات الصرف للمستفيدين بما يضمن إيصال الحوالات لجميع المستحقين.



واعتبر عُباد ما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية من توحيد الصرف في كافة مدن وقرى ومحافظات الجمهورية خطوة مهمة، تساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفف من معاناة المستفيدين.



من جانبها أكدت مديرة صندوق الرعاية بالأمانة سعي الصندوق لزيادة نقاط ومراكز التوزيع حرصاً على تسهيل اجراءات الصرف وتذليل الصعوبات وتلافي السلبيات السابقة.. منوهة بجهود وزارة الشئون الاجتماعية وقيادة أمانة العاصمة وكل الجهات العاملة ضمن المشروع الإنساني في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار.*سبأنت



