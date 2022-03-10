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المؤتمر نت - 31 منظمة أميركية تطالب بايدن بدعم الفلسطينيين

31 منظمة أميركية تطالب بايدن بتبني سياسة موحدة ودعم الفلسطينيين

المؤتمرنت -
31 منظمة أميركية تطالب بايدن بتبني سياسة موحدة ودعم الفلسطينيين
طالبت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية (PAON)، الرئيس الأميركي جو بايدن، بتبني ذات المعايير السياسية التي تبنتها إدارته في الحرب الروسية الأوكرانية، على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها شبكة المنظمات التي تمثل 31 منظمة أميركية فلسطينية في الولايات المتحدة، للرئيس بايدن، ونسخة لوزير خارجيته توني بلينكن، وأعضاء الكونغرس، ووقعها نيابةً عن المؤسسات المدير التنفيذي للشبكة محمد عبد السلام.

وقالت الرسالة: "لقد طردت إسرائيل أجدادنا بالقوة من منازلهم، وحتى اليوم ما يزال شعبنا يقبع في مخيمات اللاجئين منذ عام 1948، وأولئك الذين بقوا في أراضي الـ48 يعيشون في ظل قواعد الفصل العنصري لدولة إسرائيل".

وأكدت أن الشعب الأميركي يقف إلى جانب الضحايا وضد أي احتلال بغض النظر عن المحتل.

وأضافت "لكن نشعر بالحيرة والقلق والدهشة من ازدواجية المعايير المطبقة؛ عندما حاولت العائلات الفلسطينية الدفاع عن حقها بالعيش في وطنهم تم وصفهم (بالإرهابيين)، بينما تصب الولايات المتحدة الأموال لدعم ومساعدة الأوكرانيين وتقدم في الوقت ذاته التمويل للحكومة الإسرائيلية لمواصلة قمع واحتلال الشعب الفلسطيني".

وعبرت المؤسسات الفلسطينية الأميركية عن قلقها بشأن هذه المعايير المزدوجة، مطالبة الولايات المتحدة بأن تطبق نفس المعيار على جميع ضحايا الحرب والاحتلال.

وأضافت "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل القضية الفلسطينية".

بدوره، اعتبر عبد السلام ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الإدارات الأميركية المتعاقبة بمثابة وصمة عار على جبينها وهي تتغنى ليل نهار بالديمقراطية وحقوق الإنسان.








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