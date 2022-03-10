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المؤتمر نت - أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، أن ممارسات تحالف العدوان في القرصنة على السفن المحملة بالمشتقات النفطية الى اليمن، تضاعفت خلال 2021

الأضرعي: العدوان لم يفرج عن سوى 5% من سفن الوقود العام الماضي

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
الأضرعي: العدوان لم يفرج عن سوى 5% من سفن الوقود العام الماضي
أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، أن ممارسات تحالف العدوان في القرصنة على السفن المحملة بالمشتقات النفطية الى اليمن، تضاعفت خلال 2021 مقارنة بممارساتهم العدوانية خلال الاعوام السابقة.

وقال الأضرعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء، إن تحالف العدوان لم يفرج عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية سوى 5% من احتياج الشعب اليمني للوقود خلال العام المنصرم 2021، والذي سبب معناة كبيرة للشعب اليمني كون المشتقات النفطية تلامس كل الاحتياجات في المؤسسات والمرافق الخدمية والزراعة والنقل والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأوضح أن كلفة استيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ الخاضعة لسلطات الاحتلال تزيد عن 50% من الواصل عبر ميناء الحديدة، مبيناً أن ناقلة الوقود تقطع مسافة ألف و300 ك م عبر طريق طويل يتخللها عدد من الرسوم الجبايات حتى تصل المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء، وأن هذا القطاع تكبد 6 مليون دولار خلال 2021 كجبايات ورسوم غير قانونية من قبل مرتزقة العدوان عند استيراد الوقود عبر المنافذ البرية.

وأشار الى أن هذه الاجراءات غير القانونية تتسبب بارتفاع كبير لسعر المشتقات النفطية في المناطق الحرة، حيث يضاف مبلغ 6 ألف و300 ريال الى السعر الحقيقي لـ20 لتر، نتيجة تلك الرسوم والاتاوات والجبايات من قبل مرتزقة العدوان، بالإضافة الى شحة توفر الوقود في السوق نتيجة احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.








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