المؤتمرنت -

تفاصيل عملية كسر الحصار الأولى بالعمق السعودي

أعلنت القوات المسلحةُ اليمنية عن تنفيذ عمليةً "كسر الحصار الأولى" العسكرية في عمق العدو السعودي رداً على تصعيدِ العدوانِ من خلال الحصارِ الظالم على الشعب اليمني ومنعِ دخول سفن المشتقاتِ النفطيةِ.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية بتسع طائرات مسيرة، استهدفت مِصفاةِ أرامكو بعاصمةِ العدوِّ السعوديٍ الرياضِ بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣، ومنشآتِ أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقعَ حساسةٍ أخرى بستِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد1.



وأشار إلى أن القواتِ المسلحةَ وفي إطار الردِّ المشروعِ على العدوانِ والحصارِ تعاهدُ شعبَ الإيمانِ والصبرِ والجهادِ أنّها لن تترددَ في الردِ المشروعِ على الحصارِ الظالمِ وأنها في حالةِ تأهبٍ قصوى لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ ردا على منعِ دخولِ المشتقاتِ النفطية.



وأكد العميد سريع أن القواتِ المسلحةَ قادرةٌ على تحملِ مسؤولياتِها تجاه الشعبِ والبلدِ في هذه المرحلةِ المهمةِ حتى إيقاف العدوانِ ورفعِ الحصارِ.