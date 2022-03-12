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أخبار
المؤتمر نت - المتوكل يؤكد رفض نفط عدن تحميل الوقود للمناطق الحرة

المتوكل يؤكد رفض شركة النفط بعدن تحميل الوقود للمناطق الحرة

المؤتمرنت -
المتوكل يؤكد رفض شركة النفط بعدن تحميل الوقود للمناطق الحرة
أكدت شركة النفط اليمنية، أن ما تسمى شركة النفط في عدن، ترفض تحميل مواد نفطية للقاطرات المتجهة إلى المناطق الحرة، مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان.

وقال الناطق الرسمي باسم شركة النفط عصام المتوكل: "مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لليمن واضطرارنا للتعامل مع ما يدخل من مواد نفطية إلى المناطق الحرة رغم وصولها بعد تحميلها أعباء مالية غير مشروعة ودون وجه حق، لا تزال ما تسمى بشركة النفط في عدن ترفض تحميل مواد نفطية لقاطرات التجار القادمة إلى المناطق الحرة رغم امتلاء خزاناتها بالوقود ووجود أربع سفن نفطية في غاطس ميناء عدن".

وأكد المتوكل، أن هذه الممارسات التعسفية تهدف لتضييق الخناق على المواطنين، وإحداث أزمة مشتقات في المحافظات الحرة، ليزعم إعلام العدوان بعد ذلك بأن شركة النفط في صنعاء تمنع دخول القاطرات.*سبأ








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