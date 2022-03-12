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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالله شوقي الأشول عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية الرجم، في وفاة شقيقه أحمد الأشول

الأمين العام المساعد يعزي عبدالله الأشول بوفاة شقيقه

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي عبدالله الأشول بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالله شوقي الأشول عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية الرجم، في وفاة شقيقه أحمد الأشول، عن عمر ناهز 62 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وخالص المواساة للاستاذ عبدالله الأشول والدكتور إسماعيل الأشول وكافة أفراد الأسرة وآل الأشول جميعاً بمحافظة المحويت في هذا المصاب.. مشيداً بمناقب الفقيد ونشاطه الاجتماعي وأعماله النبيلة في إصلاح ذات البين.

وابتهل إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" .








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