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المؤتمر نت - بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بمدينة رداع

الخطري تعزي القيادية المؤتمرية إيمان عبدالرحمن الرضا

المؤتمرنت -
الخطري تعزي القيادية المؤتمرية إيمان عبدالرحمن الرضا
بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذة ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بمدينة رداع، في وفاة زوجها الأستاذ علي أحمد عثمان حشابره، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص لخدمة الوطن والشعب.

وأعربت الأمين العام المساعد فاطمة الخطري، عن أحر التعازي والمواساة للقيادية المؤتمرية إيمان الرضا ونجل الفقيد أحمد علي أحمد حشابره وباقي أفراد الأسرة، وآل حشابره جميعاً في محافظتي البيضاء والحديدة، باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام..

سائلةً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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