المؤتمرنت -

بن حبتور يشيد بأداء وزارة التخطيط وخبراتها التراكمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أهمية الدور القيادي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية في مسار التخطيط الاستراتيجي للتنمية على المستوى الوطني.



وأشاد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، بالخبرات التراكمية التي تمتلكها الوزارة في مجالي التخطيط والإحصاء، وضرورة الاستفادة منها من قبل كافة المؤسسات المركزية والمحلية.



وأكد تقدير الحكومة ودعمها للوزارة وبرامجها المختلفة وإسناد مختلف جهودها وتوفير المقومات الكفيلة بمواصلة دورها الحيوي.



وكان وزير التخطيط والتنمية، استعرض العناوين الرئيسة لخطة الوزارة للعام الجاري، ومستوى انجازها لمختلف الأنشطة المناطة بها فضلاً عن متطلباتها الأساسية المعززة لاستقرار أدائها المؤسسي وتعاونها مع كافة الجهات فيما يخص العملية التخطيطية والإحصائية.



وأكد التزام الوزارة وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والوظيفية وعدم الاستسلام للتحديات والصعوبات الناجمة عن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن.