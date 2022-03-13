الأحد, 13-مارس-2022 الساعة: 07:06 م - آخر تحديث: 06:53 م (53: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الحرب الباردة أكثر "سخونةً" هذه المرة
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - ادانات محليةلإعدام النظام السعودي يمنيين بينهم أسرى

ادانات محلية واسعة لإعدام النظام السعودي يمنيين بينهم أسرى

المؤتمرنت -
ادانات محلية واسعة لإعدام النظام السعودي يمنيين بينهم أسرى
أدانت وزارة حقوق الإنسان الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء، التي نفذها النظام السعودي، بإعدام عدد من أبناء القطيف ويمنيين وعرب ومسلمين، بينهم أسيران من الجيش واللجان الشعبية.

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان، أن الأسرى اليمنيين، الذي شملهم الإعدام، كانوا ضمن ملفات تبادل الأسرى بإشراف الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن "الإعدام غير قانوني أو غير شرعي، غيّبت معه ظروف ومبادئ المحاكمة العلنية، ولم يتم تمكين الضحايا من أدنى معايير العدالة، خاصة وأن النظام السعودي اعتقل المواطن اليمني فارس سعيد في عام 2015م، والتحفظ عليه حتى إعدامه".

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان ما أقدمت عليه السلطات السعودية من قتل جماعي ومجزرة بشعة لعدد من أبناء القطيف ويمنيين عملاً إجرامياً وفاجعة بحق البشرية والإنسانية، كونها خارج ناطق القانون.

واستغربت وزارة حقوق الإنسان مزاعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان للأفراد التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمريكا، التي ثبت أنها تحمي وتدعم وتشجع الأنظمة الرجعية والقمعية، وفي المقدمة النظام السعودي والكيان الصهيوني، اللذان لا يتوارا خجلا وهما يمارسان الانتهاكات والجرائم في حق الإنسان والإنسانية.

كما أكدت وزارة حقوق الإنسان رفضها القاطع للعقلية الوهابية التكفيرية، والأسلوب الذي انتهجه النظام السعودي، وتوغله يوما بعد آخر حقداً وتعطشاً لدماء المدنيين، جاحدا ورافضاً التعايش وقبول الآخر.

ودعت كافة المنظمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى اتخاذ موقف حر ومشرف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة، التي مست الإنسانية دون خوف.. مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها،والعالم، الاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية المدنيين، وفقاً لمبادئ وقواعد الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

وحّملت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والعالم، مسؤولية جرائم وانتهاكات النظام السعودي .. داعية إلى إدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي بكافة سلطاته، وفقا للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذا إدانة الدعم والتشجيع الأمريكي للنظام السعودي الذي لم يحترم حق المواطنة وحرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد، ولم يحترم قوانين الحرب ومعاملة الأسرى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميلان يهزم إمبولي ويبتعد في الصدارة
رياضة: يونايتد ينهي مباراة توتنهام بهاتريك رونالدو
رياضة: يوفنتوس يواصل النهوض بنقاط سامبدوريا
رياضة: ليفربول يتجاوز برايتون بثنائية دياز وصلاح
فنون ومنوعات: كم فنجاناً من القهوة نحتاج يوميا؟
علوم وتقنية: ما علاقة فيتامين "د" بتساقط الشعر؟
عربي ودولي: صربيا ترفض الانضمام إلى حلف الناتو
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة
محافظات: إغلاق مخبز وضبط 3 أفران في مديرية معين
أخبار: 5 نصائح تبقي الجسم بعيداً عن مرض السكري
أخبار: بن حبتور يشيد بأداء وزارة التخطيط وخبراتها التراكمية
أخبار: الخطري تعزي القيادية المؤتمرية إيمان عبدالرحمن الرضا
أخبار: الأمين المساعد يعزي عبدالله الأشول بوفاة شقيقه
أخبار: استشهاد واصابة 10 آلاف طفل يمني بسبب الحرب
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: حصيلة وفيات كورونا تفوق أضعاف الأرقام الرسمية
أخبار: المتوكل يؤكد رفض عدن تحميل الوقود للمناطق الحرة
أخبار: شهيد وجريحان بقصف سعودي على منبّه صعدة
رياضة: أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة قادش في الليغا
أخبار: اليونيسف تحذر من انزلاق اليمنيين إلى المجاعة
مجتمع مدني: تعرّف على الأعراض الـ22 القاتلة للتدخين
رياضة: بنزيمة لاعب الأسبوع الأول في دور الـ16
فنون ومنوعات: النساء أكثر عرضة للوم أنفسهن إذا فشلن
عربي ودولي: تحذيرات من المجاعة في جنوب السودان
أخبار: العدوان يستهدف 4 محافظات يمنية بـ21 غارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022