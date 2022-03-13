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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ناصر أحمد عثمان القعاري عضو اللجنة الدائمة المحلية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية الجبين

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي ناصر أحمد القعاري

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة القيادي ناصر أحمد القعاري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ناصر أحمد عثمان القعاري عضو اللجنة الدائمة المحلية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية الجبين، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

واشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ محمد ناصر أحمد القعاري واخوانه، بمناقب الراحل الذي يُعد من الشخصيات الوطنية والمؤتمرية البارزة بمحافظة ريمة وصاحب مواقف مشرفة، ومن الساعين لخير المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وخالص المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل القعاري بمديرية الجبين محافظة ريمة في هذا المصاب.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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