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أخبار
المؤتمر نت - تحذير أممي خطير من احتمالية نشوب صراع نووي

تحذير أممي خطير.. نشوب صراع نووي بات محتملا مرة أخرى

المؤتمرنت -
تحذير أممي خطير.. نشوب صراع نووي بات محتملا مرة أخرى
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، المجتمع الدولي إلى تخصيص 1.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة..مؤكدا أن "احتمال نشوب صراع نووي في المنطقة، أصبح ممكنا مرة أخرى".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن غوتيريش قوله للصحفيين : "احتمال نشوب صراع نووي، لم يكن من الممكن تصوره في السابق، عاد الآن إلى عالم الممكن، يجب الحفاظ على أمن المنشآت النووية".

ووفقا لغوتيريش، ستخصص الأمم المتحدة 40 مليون دولار من صندوق خاص لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني.

وأضاف الأمين العام: "نظرا لأن ملايين الأوكرانيين يواجهون الجوع ومحدودية فرص الحصول على المياه والأدوية، فإنني أعلن عن 40 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لزيادة المساعدة المنقذة للحياة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وسيساعد هذا التمويل في توفير الماء والغذاء والأدوية والمساعدات الأخرى المنقذة للحياة التي يحتاجها الناس، بالإضافة إلى المساعدات النقدية".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة، إلى جانب الشركاء العاملين في المجال الإنساني، قدمت المساعدة إلى أكثر من 600 ألف من سكان أوكرانيا حيث سمح الوضع الأمني بذلك"، لكنه حذر من أن "الفرص تتضاءل".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "الممرات داخل وخارج المدن المحاصرة تزداد خطورة كل يوم".*وكالات








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