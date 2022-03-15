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المؤتمر نت - حذر تقرير أممي من حدوث كارثة إنسانية في اليمن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

منظمات اممية تطلق تحذيراتها من كارثة انسانية وشيكة في اليمن

المؤتمرنت -
منظمات اممية تطلق تحذيراتها من كارثة انسانية وشيكة في اليمن
حذر تقرير أممي من حدوث كارثة إنسانية في اليمن خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأوضح تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الاثنين أن "17.4 مليون يمني (العدد الإجمالي للسكان نحو 30 مليونا) بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية عاجلة من بينهم 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد".

وذكر التقرير أنه "من المحتمل أن يصل عدد اليمنيين الذين قد لا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول المقبلين".

وتوقع التقرير الأممي أن "ينحدر 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد إلى مستويات طارئة من الجوع، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7.3 مليون شخص مع نهاية العام".

وأكد التقرير أن "عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات كارثية من الجوع سوف يرتفع خمسة أضعاف عما هو عليه حاليا أي من 31 ألف شخص حاليا إلى 161 ألف على مدار النصف الثاني من العام الجاري".

وكشف التقرير الأممي "ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، إذ يعاني 2.2 مليون طفل في جميع أنحاء اليمن من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم حوالي نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة تهدد الحياة".








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