المؤتمرنت -

وصول 14 لاجيء أفريقي إلى اليمن خلال شهرين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إفريقي غير نظامي إلى اليمن، خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.



وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها الاثنين، إنه "في فبراير 2022، دخل 8,358 مهاجرا اليمن، مقارنة بـ5,940 مهاجرا في يناير من العام نفسه".



وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في فبراير مقارنةً بيناير "تعود إلى تحسن الأحوال الجوية وتدهور الوضع الأمني في إثيوبيا".



وأفاد بأن "95 بالمائة من هؤلاء المهاجرين قدموا من إثيوبيا، فيما البقية من الصومال".



وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن "الذكور يشكلون 74 بالمئة من المهاجرين الواصلين، و15 بالمئة من النساء، فيما 8 بالمائة من الأولاد و3 بالمائة من الفتيات".

