الثلاثاء, 15-مارس-2022 الساعة: 06:22 م - آخر تحديث: 05:27 م (27: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الحرب الباردة أكثر "سخونةً" هذه المرة
شوقي‮ ‬شاهر
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالهادي الشميري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالهادي الشميري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج / عبدالهادي منصر الشميري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وخالص المواساة الى نجل الفقيد الشيخ / نصر عبدالهادي منصر الشميري، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية المسئول التنظيمي بفرع المؤتمر بالدائرة 47 مديرية مقبنة، وإخوانه، وكافة آل الشميري بمديرية مقبنة محافظة تعز، في هذا المصاب الجلل.

وابتهل إلى المولّى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون" .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: افتتاح معرض (عرسي شو) بصنعاء
رياضة: بنزيمة يقود الريال لمواصلة التحليق في الصدارة
أخبار: طيران العدوان يشن 18غارة على مأرب وحجة
أخبار: تحذير أممي خطير من احتمالية نشوب صراع نووي
أخبار: الكشف غداً عن إفشال مخطط إجرامي تديره السعودية
عربي ودولي: تحطم طائرة مقاتلة عسكرية في تايوان
أخبار: حملة اعلامية دولية للمطالبة برفع الحصار عن اليمن
رياضة: برشلونة يتخم شباك أوساسونا برباعية ثقيلة
علوم وتقنية: انتبه.. وضعيات للنوم قد تضر بصحتك!
علوم وتقنية: دراسة تكشف مخاطر إهمال صحة الفم
أخبار: 17 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات يمنية
رياضة: تشيلسي يصعق نيوكاسل بهدف قاتل
رياضة: نابولي يهزم فيرونا ويتقدم إلى المركز الثاني
فنون ومنوعات: الكشف عن أكبر بكتيريا في العالم
أخبار: كليتك في خطر.. 10 علامات مهمة لا تتجاهلها
أخبار: بشرى سارة من صنعاء.. انفراج أزمة الغاز المنزلي
عربي ودولي: روسيا تعلن حصيلة الخسائر الأوكرانية
أخبار: 138 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي ناصر أحمد القعاري
أخبار: قصف سعودي جديد على صعدة يوقع جرحى مدنيين
أخبار: ادانات محلية لإعدام النظام السعودي يمنيين بينهم أسرى
أخبار: مطالبات بالتمويل لمنع مزيد من الجوع في اليمن
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يعزي مدير مكتبه بوفاة والده
رياضة: ميلان يهزم إمبولي ويبتعد في الصدارة
أخبار: جريحان بانفجار لغم من مخلفات العدوان بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022