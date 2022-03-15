المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالهادي الشميري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج / عبدالهادي منصر الشميري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وخالص المواساة الى نجل الفقيد الشيخ / نصر عبدالهادي منصر الشميري، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية المسئول التنظيمي بفرع المؤتمر بالدائرة 47 مديرية مقبنة، وإخوانه، وكافة آل الشميري بمديرية مقبنة محافظة تعز، في هذا المصاب الجلل.



وابتهل إلى المولّى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

