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المؤتمر نت - أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية، عن أول أيام شهر رمضان المبارك في اليمن لعام 2022م - 1443 هجرية

الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان في اليمن

المؤتمرنت -
الجمعية الفلكية تعلن عن أول أيام شهر رمضان في اليمن
أعلنت الجمعية الفلكية اليمنية، عن أول أيام شهر رمضان المبارك في اليمن لعام 2022م - 1443 هجرية.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، هو أول أيام شهر رمضان، ويوم الإثنين 2 مايو عيد الفطر/ أول شوال.

المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص البيان:

الجمعية الفلكية اليمنية تعلن :
عن أول رمضان السبت 2/4/2022 م
وشوال يوم الإثتين 2/5/2022 م
للعام الهجري 1443 الموافق 2022للميلاد :
في مغرب يوم الجمعة 1/4/2022م تغرب الشمس في سواحل مدينة الحديدة – وهو المغرب المعتمد تأريخياً لليمن - في الساعة السادسة والدقيقة (21) ؛ وبعد حوالي سبع عشرة دقيقة يغرب الهلال الوليد الذي كان قد ولد صباحاً الساعة التاسعة والدقيقة (25) وأما مدة المكث – أي المدة الفاصلة بين غروبي الهلال والشمس – حوالي سبع عشرة دقيقة ؛ وهذه المدة كافية فلكياً لاستطلاع حديث ومعتمد إسلامياً ؛ وعليه يكون يوم السبت 2/4/2022 م هو الأول من رمضان للعام الهجري المذكور.

وفي يوم السبت 30/4/ 2022م الموافق التاسع والعشرون من رمضان من العام المذكور تغرب الشمس في الموقع المذكور من سواحل الحديدة الساعة السادسة والدقيقة (26) : ويجب الانتباه إلى أنَ الهلال لمَا يكون قد ولد بعد أولاً – ولا يولد إلاَ الساعة الحادية عشرة والدقيقة (28) ليلاً ؛ ولكنَه يغرب ثانياً قبل الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة ؛ مما يعني أنَ مدة المكث سالبة وعليه من المستحيل أن يكون اليوم التالي هو أول شوال بل هو متمم لشهر رمضان.

ويوم الإثنين 2/5/2022 م هو أول أيام الفطر/ شوال للعام المذكور

وكل عام وأنتم بخير وعافية ...

مع تحيات : المهندس محمود ابراهيم الصغيري رئيس الجمعية
والقاضي يحيى بن يحيى العنسي الأمين العام
والباحث الفلكي الأستاذ عدنان الشوافي








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