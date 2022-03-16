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اليمن(شهداء الإرهاب)
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المؤتمر نت - بعثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، الاستاذة فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذة

الخطري تعزي بوفاة أمة الرزاق جحاف

المؤتمرنت -
الخطري تعزي بوفاة أمة الرزاق جحاف
بعثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، الاستاذة فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذة / أمة الرزاق يحي جحاف، وكيل الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، والذي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.
وفي البرقية التي بعثتها إلى أسرة الفقيدة وكافة آل جحاف، عبرت الامين العام المساعد لقطاع المرأة باسمها شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيها الحارة وعظيم مواساتها بهذا المصاب.

سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون"








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