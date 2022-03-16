المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل الجائفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس/ مجاهد علي بن علي الجائفي، واخوانه، وكافة آل الجائفي بمديرية همدان محافظة صنعاء، وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة زوجة الشهيد اللواء/ علي بن علي الجائفي - رحمة الله تغشاه-.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب.



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

