المؤتمرنت -

الدفاع المدني تحذر من السير في سائلة صنعاء القديمة

حذرت مصلحة الدفاع المدني المواطنين وسائقي المركبات في العاصمة صنعاء، من مخاطر السير في سائلة صنعاء القديمة حفاظا على سلامتهم من السيول المتدفقة فيها.



وحذرت المصلحة المواطنين وسائقي المركبات في العاصمة صنعاء والمحافظات لتجنب السير في سائلة صنعاء وكل مجاري السيول والوديان والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.



وشهدت العاصمة صنعاء وضواحيها، هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، مع توقعات بعودة قوية للأمطار خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحاري اليمنية.



