المؤتمرنت -

الشوافي يحذر: تقلبات جوية حادة وموجة غُبار هي الأقوى

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي اليوم عن تقلبات جوية حادة تنتظرها مُعظم محافظات الجمهورية، رياحُ قوية وموجة غبارية واسعة، مُترافقة بكتلة هوائية باردة خلال الساعات القادمة تستمر حتى صباح السبت.



وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تشير الصور والخرائط العددية للاقمار الصناعية التي حركة كتلة هوائية باردة نسبيا في المنتصف الشرقي لشبه الجزيرة العربية مصحوبة برياح سطحية نشطة لتشكل موجة محملة بالغبار والاتربه تاخذ المسار الجنوبي الى جنوبي غربي ومتوقع خلال 48 ساعة القادمة (من فجر الخميس الى فجر السبت 19 مارس 2022).



وأشار الشوافي إلى أن موجة الغبار ستؤثر على مناطق واسعة من اليمن، خصوصاً المناطق الشرقية والصحراوية من المهرة وحضرموت وشبوة ومارب والجوف، وقد تمتمد الى اجزاء من الهضاب الشرقية، وحتى السواحل الشرقية والهضاب الداخلية، واجزاء واسعة من المرتفعات الغربية من صعدة الى ذمار، وقد تمتد بشكل اخف الى أجزاء من إب وتعز.



ودعا الفلكي اليمني الجميع إلى توخي الحذر.



وتوقع الفلكي الشوافي هطول بعض الأمطار المتفرقة على اجزاء من السهول الساحلية الغربية وأجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية المحاذية.