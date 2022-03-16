المؤتمرنت -

ترحيب يمني بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة

صرح مصدر مسؤول أن اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، وأن تكون الأولوية للملف الانساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله :"إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني ولا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الارهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى".

