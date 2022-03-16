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أخبار
المؤتمر نت - الشركة حدّدت سعر بيع اللتر الواحد من مادة الغاز بـ 411.25 ريال

غدا بصنعاء .. تخصيص 45 محطة لسيارات الغاز

المؤتمرنت -
غدا بصنعاء .. تخصيص 45 محطة لسيارات الغاز
أعلنت الشركة اليمنية للغاز بدء توزيع مادة الغاز المستورد لمحطات السيارات في أمانة العاصمة من يوم غدٍ الخميس.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أن الشركة حدّدت سعر بيع اللتر الواحد من مادة الغاز بـ 411.25 ريال .. مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص 45 محطة لتموين السيارات من الغاز المستورد.
وأكد أن آلية التوزيع تأتي في إطار برنامج الشركة لتوفير هذه المادة وخدمة استمرارية حركة المواصلات لتخفيف معاناة المواطنين .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اشار مسئول شركة الغاز إلى أن الشركة تهيب بمالكي السيارات والباصات التعاون مع مندوبيها في المحطات بما يخدم المصلحة العامة.








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