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المؤتمر نت - منظمة: ارتفاع الاسعار دفع مزيد من اليمنيين للتسول

منظمة: ارتفاع أسعار الغذاء دفع المزيد من اليمنيين نحو التسول

المؤتمرنت -
منظمة: ارتفاع أسعار الغذاء دفع المزيد من اليمنيين نحو التسول
قالت منظمة أوكسفام الدولية الإنسانية، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، دفع المزيد من الناس في اليمن نحو التسول.

وقال بويج في بيان له: "يجب على العالم ألا ينظر بعيدا بينما اليمن يعاني حتى قبل أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهديد وارداتها تم بالفعل تخفيض أو إغلاق ثلثي برامج المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل".

وأضاف: "سوء التغذية الذي نراه كل يوم مفجع والمزيد من الناس يتحولون إلى التسول".

ولفت إلى "أن أولئك الذين كانوا في السابق آمنين وقادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم لم يعد بإمكانهم القيام بذلك فهناك أزمة وقود وأزمة عملة وأزمة صحية في البلد ".

ودعا بويج المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ اليمن من خلال التفاوض على السلام، للسماح بالتعافي بالدائم، وفق البيان.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة تلقيها تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يسعى من المؤتمر للحصول على 4.27 مليارات دولار، وهي تكلفة الخطة الأممية لصالح اليمن هذا العام، والتي تستهدف الوصول إلى 17.3 مليونا.








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