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المؤتمر نت - تسّببت الحوادث المرورية، خلال شهر رجب من العام الهجري الجاري، في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرّة، بوفاة وإصابة 861 شخصاً

118 وفاة و743 إصابة بحوادث سير خلال شهر

المؤتمرنت -
118 وفاة و743 إصابة بحوادث سير خلال شهر
تسّببت الحوادث المرورية، خلال شهر رجب من العام الهجري الجاري، في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرّة، بوفاة وإصابة 861 شخصاً.

وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة المرور، أن عدد الحوادث المرورية المسجلة، خلال شهر رجب، 587 حادثاً مرورياً، أسفرت عن وفاة 118 شخصاً، وإصابة 743 آخرين، بينهم 452 شخصاً إصابتهم بليغة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 236 حادث دهس مشاة، و158 حادث تصادم آليات، و13 صدام جسم ثابت، و136 حادث تصادم دراجات نارية، وحادث واحد صدام دراجات هوائية، و37 انقلاب آلية، و6 حوادث سقوط من على متن آلية.

وبيّنت الإحصائية أن كافة الحوادث المرورية وقعت نتيجة مخالفة القواعد المرورية، وتجاوز السرعة المسموحة للسيارات والآليات .. مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد السير، لتفادي وقوع المزيد من الضحايا.








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