المؤتمرنت -

أمطار غزيرة.. الشوافي يكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الأحد.



وتوقع الشوافي استمرار وتحسن هطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على جنوب غرب اليمن.



وأوضح الفلكي الشوافي أن نسبة الأمطار ستكون أفضل من الاربعاء الى الجمعة على إب، تعز، ريمة، ذمار، الضالع، شمال لحج، البيضاء، مشيراً إلى هطول بعض الأمطار على أجزاء بسيطة من السواحل الجنوبية من الجمعة الى الأحد.



وأكد الشوافي على حسابه فيس بوك، إستمرار الأمطار على المناطق الشمالية غربية من صعدة الى صنعاء الى الحديدة وما بينهما من مناطق، متوقعاً تغطية الهطول أقل من الأيام الماضية.



وأشار الفلكي اليمني إلى هطول أمطار محدودة على باقي المناطق اليمنية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر، ومتابعة نشرات الطقس.