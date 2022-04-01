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المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان
بعث الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها:

الأخ العزيز المجاهد الكبير السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد الثورة - الأكرم

تحية طيبة وبعد:

يسرني أن اهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يأتي وشعبنا اليمني العظيم يواصل وبمزيد من الصمود والثبات مواجهة قوى العدوان وتحالفه ومرتزقته وذلك للعام الثامن رغم كل ما يمارسه ذلك التحالف من هجمة شرسة وتشديد للحصار برا وبحراً وجوآ. وشن حرب اقتصادية على شعبنا في ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية تكشف حقيقة تعامل المجتمع الدولي مع مظلومية شعبنا بمزيد من الانتقائية والصمت المخز والفاضح الذي يجعلنا نثق اكثر من أي وقت مضى على ان شعبنا بصموده وتضحياته قادر على الانتصار على قوى العدوان ومخططاتها ومراميها الخبيثة التي تستهدف احتلال بلدنا، وتمزيق وحدتنا، وانتهاك سيادتنا، ومصادرة استقلالية قرارانا الوطني كما انتصرنا على كل الغزاة والمحتلين السابقين.

إنني بإسمي وبإسم اخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إذ اهنئكم واخوانكم قيادات انصار الله بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أشيد عالياً بتضحيات شعبنا اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والشرفاء من أبناء القبائل والنجاحات التي حققتها القوة الصاروخية ضد دول العدوان واخرها عمليات اعصار اليمن وكسر الحصار، واثقين ان تلك التضحيات هي من ستصنع لشعبنا النصر وتحفظ له وحدته وسيادته واستقلالية قراراه الوطني.

ختاماً نسال المولى جل وعلا الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وان يمن عليكم بموفور الصحة والعافية وشهر مبارك.

وتقبلوا خالص التحايا

أخوكم/ صادق بن أمين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








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