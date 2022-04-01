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المؤتمر نت - رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

المؤتمرنت -
رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان
رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443هـ.

حيث عبر رئيس الوزراء في البرقية عن تهانيه وتبريكاته للشيخ صادق، بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تهل على الشعب اليمني، وهو أكثر قوة ومنعة وتماسكا وتلاحما وتآزرا في مواجهة العدوان وحصاره الظالم المستمرين منذ أكثر من سبع سنوات.

وأشاد الدكتور بن حبتور، بالمواقف الوطنية للشيخ صادق أمين أبورأس خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ودوره المسئول في مسار توطيد التلاحم الوطني في مواجهة العدوان ومؤامراته التي تستهدف الجبهة الداخلية للنيل من قوة تماسكها وتلاحمها .. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد تحقق له كل ما يصبوا اليه من استقرار وسلام ونماء.








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