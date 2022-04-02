المؤتمرنت -

الأمين العام بهنىء رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية تهنئة إلى الشيخ صادق بن أمين أبوراس بمناسبة حلول شهر رمضان جاء فيها :





الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



تحية طيبة وبعد :



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يطيب أن أرفع إليكم آيات التهاني وأصدق التبريكات باسمي شخصياً ونيابة عن جميع قيادي وكوادر المؤتمر الشعبي العام بكل أطره التنظيمية بهذه المناسبة العظيمة التي تأتي في ظل أوضاع صعبة ومُعقدة تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار والتي أثبتت فيها الأحداث والمواقف والمنعطفات حنكتكم وحكمتكم كقائد فذ وصمام أمان لضمان بقاء وإستمرار المؤتمر الشعبي العام كقوة تنظيمية وسياسية فاعلة .

كما أننا نجدد لكم العهد ، ونؤكد لقيادتكم الحكيمة ثقتنا الدائمة وولائنا المطلق لله ولتربة وطننا الغالي والأهداف والقيم الوطنية الأصيلة ومبادئ الميثاق الوطني ونهجه الوسطي المعتدل و بأننا سنكون عوناً لكم في كل الظروف وفي كل الأحوال.



وإننا إذ نجدد لكم التهاني بهذه المناسبة العظيمة ومن خلالكم إلى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم وقواه السياسية الوطنية المخلصة والصامدة في وجه تحالف البغي والعدوان وفي مقدمتهم أنصار الله ، وإلى المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والشرف، وفقكم الله في مهام أعمالكم في قيادة المؤتمر وبما يخدم رفع مستوى الأداء التنظيمي والإرتقاء به للأفضل ليتمكن من مواصلة مسيرة عطائه الوطني ودوره الريادي في خدمة اليمن وشعبها ودمتم ذُخراً للمؤتمر والوطن وشهر مبارك عليكم وكل عام وأنتم واليمن وشعبها بألف خير ومؤتمرنا الشعبي العام في تطور وتألق وازدهار.



وكل عام وانتم بخير.



أخوكم/

غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام