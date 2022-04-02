المؤتمرنت -

الدكتور لبوزه يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بحلول شهر رمضان المبارك

رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة لرئيس وقيادات وقواعد وانصار المؤتمر بحلول شهر رمضان المبارك فيما يلى نصها :



الاخ المناضل / الشيخ صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام



يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443هجرية ،أن اتقدم اليكم بأصدق التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى جميع قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام في كل ربوع وطننا الحبيب ، بهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوبنا جميعا..



الاخ رئيس المؤتمر

تتجدد اليوم علينا جميعا مناسبة شهر الصيام هذه المحطة الايمانية الباعثة فينا روح الايثار والتسامح والبذل ونحن ندخل بوابة العام الثامن من العدوان والحصار الذي دمر كل شيئ في وطننا الحبيب دونما اعتبار للجوانب الانسانية وحسن الجوار واخوة الدين..

ومع ذلك يثبت اليمنيون ممن يدافعون عن تراب وطننا الغالي ضد العدوان أنهم عند مستوى المسئولية الوطنية وهم يقدمون المبادرات رغم جراحاتهم ليقدموا لدول العدوان حبل النجاة والمخرج الذي يعيدهم الى جادة الصواب ويقدم لهم فرصة ذهبية وللجميع في تحقيق سلام جاد ودائم وبما يعكس حرص الجانب اليمني على استعادة السلام وحسن الجوار.

وأمام هذه الدعوات الصادقة لم يعد مقبولا ونقولها من موقف القوة التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الاساليب الملتوية من قبل دول العدوان وهذا أمر بات واضحاً .





الاخ رئيس المؤتمر

نفخر في المؤتمر الشعبي العام وتحت قيادتكم أننا صخرة صلبة في مواجهة العدوان والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية التي بقت موحّدة، وأنَّ كل المحاولات التي تسعى لخلخلتها فشلت ، في ظل التنسيق بين المكوّنات السياسية"..

وهذه رسالة واضحةٌ للمجتمع، وللجماهير اليمنية كافة، بأن المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجميع القوى الوطنية الشريفة جبهة موحّدة، والجميع يعمل من أجل اليمن".

وعلى الجميع أن يدركوا أنّهم أمام عدوانٍ آثمٍ، والمستجدات الأخيرة تتطلب من كل القوى الشريفة المزيد من اليقضة وأن تقف مع الوطن وتدافع عن عزّته وكرامته" لأن النصر قريب بإذن الله تعالى.



الاخ الشيخ /صادق امين ابو راس

لقد أثبت المؤتمر الشعبي العام خلال فترة العدوان على بلادنا أنه عند مستوى المسئولية الوطنية من خلال مواقفه المبدئية المنحازة لوطنه ومصالح شعبه وعزز ذلك وحدته الداخلية وحسن قيادتكم لهذه المرحلة الاستثنائية .



وفي الأخير ندعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكل ابناء شعبنا اليمني الحر الصابر الصامد بالمزيد من النجاح والتطور الذي يخدم وطننا ويحافظ على سيادته ووحدته واستقلال قراره الوطني.



متمنياً من المولى عز وجل أن يتغمد كل شهداء الوطن برحمته ومغفرته ورضوانه، وان يشفي جرحانا والإفراج عن أسرانا، وأن يجعلنا جميعاً ممن شملتهم رحمة الله ومغفرته والعتق من النار.



اخوكم/

فريق ركن / دكتور قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام