المؤتمرنت -

خروقات العدوان ومرتزقته للهدنة في 6 محافظات

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقته 34 خرقاً للهدنة التي أعلنها تحالف العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي في أجواء محافظات مأرب والجوف وعمران وتحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء "مأرب، الجوف، حجة، صعدة، عمران، الضالع، وما وراء الحدود".



وأكد المصدر أن ممتلكات المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي حجة وصعدة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مرتزقة العدوان.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 11 عملية قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية.



حيث استهدف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في الأجاشر بمحافظة الجوف.



كما استهدف مرتزقة العدوان بعدد من قذائف الدبابة مواقع الجيش واللجان الشعبية في الملاحيظ بمحافظة حجة، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف وقذائف دبابة مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحطيمي والعمود والبتول والرماديات في جيزان.