المؤتمرنت -

فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ ابو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،



وبهذه المناسبة رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات ، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام بالتزامن مع حلول اليوم الوطني للصمود 26 مارس، ودخول العام الثامن من الصمود ومواجهة تحالف العدوان الغاشم والحصار الظالم على اليمن.





وفيما اشارت البرقيات الى المواقف الوطنية والسيرة النضالية وقيم الوفاء والثبات ووقوفه في صف الوطن وابناء الشعب، اشادت كذلك، بالادارة الحكيمة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، وإبقائه للمؤتمر الشعبي العام في قلب معادلة الصمود ومواجهة العدوان إنطلاقا من مبادئ وقيم وأدبيات المؤتمر وإنحيازه الدائم إلى صفوف ابناء الشعب والمصلحة الوطنية العليا.



وعبرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات عن شعورها بالفخر والاعتزاز لمواقف المؤتمر الشعبي العام النابعة من إنتمائه الوطني وميثاقه الوطني والذي يرى في الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم مع التبعية ايا كان شكلها أو نوعها.



وجدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.



سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين ، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

