المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناجي الرويشان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ ناجي صالح الرويشان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقـيد الشيخ/ محدت ناجي صالح الرويـشان - عـضو اللجنة الدائمـة عـضو مجلس النواب سابقا، واخـوانه وكافـة آل الرويشان بمديرية الشعـر بمحافظة إب، عبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وانا اليه راجعون"

