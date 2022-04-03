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رئيس المؤتمر يواسي بوفاة الشيخ جمال الأخرم

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ /جمال عبده ناصر الاخرم الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ / محمد عبده ناصر الاخرم، عضو اللجنة الدائمة المحلية، واولاد الفقيد وكافة آل الاخرم بمدينة المحويت محافظة المحويت ، عبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وانا اليه راجعون"

