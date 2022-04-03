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المؤتمر نت - لقد شاءت الأقدار أن تكون ربان سفينة المؤتمر فى ظل هذه الظروف الإستثنائية وقد تمكنتم بتجربتكم النضالية وحنكتكم السياسية من القيادة بحكمة وإقتدار

قطاع الشباب والطلاب في المؤتمر يهنئ ابو راس برمضان

المؤتمرنت -
قطاع الشباب والطلاب في المؤتمر يهنئ ابو راس برمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانه العامه، ناجي بن يحيى القوسي، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:


الأخ المناضل الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبى العام
حفظكم الله ... تحيه تقدير...... وبعد
بإسم التكوينات الشبابية والطلابية بفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة يشرفنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير والبركات..

تأتي هذه المناسبة الدينية العظيمة وللعام الثامن علي التوالي فى ظل ظروف عصيبة وبالغة التعقيد يشهدها وطننا نتيحة العدوان الغاشم والحصار الجائر والذي إستهدف الشعب ومقدراته ومنجزاته ومكتسباته ونسيجه الإجتماعي..

الأخ رئيس المؤتمر

لقد شاءت الأقدار أن تكون ربان سفينة المؤتمر فى ظل هذه الظروف الإستثنائية وقد تمكنتم بتجربتكم النضالية وحنكتكم السياسية من القيادة بحكمة وإقتدار وقد تجلى ذلك من خلال دوركم الواضح والملموس فى الحفاظ على تماسك المؤتمر وتفعيل هيئاته وإستمرار دوره كقوة وطنية وتنظيمية وسياسية فاعلة في الساحة الوطنية ..

وكذا تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتوطيد مسار التلاحم الوطني فى مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن والتصدي لكل المخططات التآمريه التي تستهدف المكتسبات الوطنية المتمثلة في الثورة والوحدة والنظام الجمهوري.
ختاما نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة والرشيده لتنظمينا الرائد المؤتمر
الشعبي العام..

تمنياتنا لكم دوام التوفيق و الصحة والعافية.
ودمتم ذخرا للوطن وللمؤتمر...
وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.....
أخوكم/ ناجي بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانة العامة.








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